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33 минуты назад

Politico: у Евросоюза заканчиваются деньги на возмещение поставок оружия на Украину

Газета.Ruиещё 3

Резервный фонд Евросоюза, который должен помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не может справиться с этой задачей, сообщает газета Politico.

У Евросоюза заканчиваются деньги на возмещение поставок оружия на Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Предполагалось, что резервный фонд, выросший с €500 млн до €1,5 млрд, покроет 85% расходов на возмещение оружия, но после получения большого количества запросов оказалось, что он сможет покрыть только около 46%.

Издание считает, что эта ситуация рискует подорвать репутацию ЕС в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей больше оружия. Германия и Франция уже подвергаются критике за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования, отмечает агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия располагает лишь 10% систем противовоздушной обороны от необходимого числа.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что на встрече с представителями стран НАТО и союзниками Украины, которая прошла 12 октября в Брюсселе в рамках формата «Рамштайн», была достигнута договоренность о предоставлении Киеву современных систем ПВО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс сосредоточится в поставках вооружений для Украины на системах противовоздушной обороны. По его словам, Киев нуждается в большем количестве ПВО для защиты гражданских объектов на фоне «беспрецедентной эскалации».

Армия,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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