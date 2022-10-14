У Евросоюза заканчиваются деньги на возмещение поставок оружия на Украину

Резервный фонд Евросоюза, который должен помочь странам заменить оружие, поставленное на Украину, не может справиться с этой задачей, сообщает газета Politico.

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Предполагалось, что резервный фонд, выросший с €500 млн до €1,5 млрд, покроет 85% расходов на возмещение оружия, но после получения большого количества запросов оказалось, что он сможет покрыть только около 46%.

Издание считает, что эта ситуация рискует подорвать репутацию ЕС в то время, когда Украина просит Европу предоставить ей больше оружия. Германия и Франция уже подвергаются критике за недостаточную поддержку, а другие европейские страны говорят, что у них заканчиваются запасы военного оборудования, отмечает агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия располагает лишь 10% систем противовоздушной обороны от необходимого числа.

До этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что на встрече с представителями стран НАТО и союзниками Украины, которая прошла 12 октября в Брюсселе в рамках формата «Рамштайн», была достигнута договоренность о предоставлении Киеву современных систем ПВО.