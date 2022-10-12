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1 час назад

«Русская весна»: ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область американскими ракетами AGM-88 HARM

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел Белгородской области с помощью американских ракет. Об этом сообщает один из Telegram-каналов издания «Русская весна».

ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область американскими ракетами
Фото: TelegramTelegram

По данным «Русской весны», украинские военные впервые попытались поразить системы противовоздушной обороны (ПВО) у Белгорода американскими противорадарными ракетами AGM-88 HARM, которые наводятся на радиоизлучение.

В свою очередь Telegram-канал «Жесть Белгород» опубликовал снимки обломков ракеты, которые сделали местные жители. На кадрах можно увидеть маркировку BSU-59/B, характерную для подвижного корпусного стабилизатора противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

Согласно имеющейся информации, российские силы ПВО сбили все ракеты, пострадавших и разрушений нет.

12 октября сообщалось, что над Белгородом произошли шесть взрывов, работала система противовоздушной обороны.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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