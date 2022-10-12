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52 минуты назад

СМИ: ЕС согласовал создание миссии для обучения украинских военных

Илья Родин

Постпреды стран ЕС согласовали создание миссии для обучения украинских военных на территории европейских государств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

СМИ: ЕС согласовал создание миссии для обучения украинских военных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что создание миссии было согласовано в Брюсселе. Его окончательная ратификация может состояться в понедельник, 17 октября, на встрече глав внешнеполитических ведомств в Люксембурге.

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По данным агентства, на начальном этапе обучение пройдут порядка 15 тысяч украинских военных.

В рамках соглашения будет создана штаб-квартира миссии, а также учебные центры в каждой стране, которая согласилась принять участие в проекте. В частности, о своей готовности заявили ФРГ и Польша.

Финансирование проекта будет осуществляться из средств Европейского фонда мира (EPF).

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