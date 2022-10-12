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53 минуты назад

Нидерланды передадут Украине ракеты ПВО и ПРО общей стоимостью €15 млн

Газета.Ru

Нидерланды передадут Украине ракеты противовоздушной и противоракетной обороны общей стоимостью более €15 млн. Об этом сообщает Минобороны страны.

Нидерланды передадут Украине ракеты ПВО и ПРО на сумму €15 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поставка «стоимостью более €15 миллионов осуществляется в свете недавних ударов России по Украине». Отмечается, что таким образом Нидерланды «хотят послать сигнал России».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО сосредоточится в поставках вооружений для Украины на системах противовоздушной обороны. По словам главы альянса, Киев нуждается в большем количестве ПВО для защиты гражданских объектов на фоне «беспрецедентной эскалации».

По словам Столтенберга, победа России в украинском конфликте станет поражением «для всех».

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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