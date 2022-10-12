В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
57 минут назад

МО Тайваня заявило, что больше не будет покупать автомобили Tesla после интервью Маска

Газета.Ruиещё 1

Министерство обороны Тайваня больше не будет покупать электромобили Tesla после интервью гендиректора компании, миллиардера Илона Маска газете Financial Times. Об этом пишет издание Taiwan News.

МО Тайваня заявило, что больше не будет покупать автомобили Tesla
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает издание, о таком решении объявил министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн.

В интервью Маск заявил, что конфликта в Тайваньском проливе можно было бы избежать, если бы Тайбэй принял «более мягкую версию» формулы, которую Китай уже применил в Гонконге. Такие слова бизнесмена вызвали недовольство граждан Тайваня, отмечает издание.

Представители Минобороны Тайваня рассказали, что в настоящее время военные используют семь электромобилей Tesla для регулярных административных дел.

«Военные заявили, что их решение о покупке электромобилей было основано на политике правительства в области охраны окружающей среды, но у них не было планов покупать больше Tesla», — говорится в статье Taiwan News.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители