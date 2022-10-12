В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
23 минуты назад

Германия передаст Украине самоходные гаубицы и системы залпового огня

Газета.Ru

Германия в ближайшие недели передаст Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars-2. Об этом сообщило Минобороны ФРГ в Twitter.

Германия передаст Украине самоходные гаубицы и системы залпового огня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В ближайшие несколько недель дополнительные Panzerhaubitze 2000 и Mars-2 будут переданы Украине», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве указали, что на Украину была доставлена новейшая германская система ПВО IRIS-T, о чем накануне писал журнал Der Spiegel.

По данным издания, передача состоялась 11 октября недалеко от польско-украинской границы. В федеральном правительстве ФРГ подчеркивали, что IRIS-T SLM является самой современной системой ПВО Германии, разработанной немецкой оружейной компанией Diehl Defense. Отмечалось также, что зенитный комплекс наземного базирования в первую очередь предназначен для защиты гражданского населения от воздушных атак.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители