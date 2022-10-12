Германия передаст Украине самоходные гаубицы и системы залпового огня

Германия в ближайшие недели передаст Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars-2. Об этом сообщило Минобороны ФРГ в Twitter.

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«В ближайшие несколько недель дополнительные Panzerhaubitze 2000 и Mars-2 будут переданы Украине», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве указали, что на Украину была доставлена новейшая германская система ПВО IRIS-T, о чем накануне писал журнал Der Spiegel.