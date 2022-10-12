Германия передаст Украине самоходные гаубицы и системы залпового огня

Германия в ближайшие недели передаст Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars-2. Об этом сообщило Минобороны ФРГ в Twitter.
«В ближайшие несколько недель дополнительные Panzerhaubitze 2000 и Mars-2 будут переданы Украине», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве указали, что на Украину была доставлена новейшая германская система ПВО IRIS-T, о чем накануне писал журнал Der Spiegel.
По данным издания, передача состоялась 11 октября недалеко от польско-украинской границы. В федеральном правительстве ФРГ подчеркивали, что IRIS-T SLM является самой современной системой ПВО Германии, разработанной немецкой оружейной компанией Diehl Defense. Отмечалось также, что зенитный комплекс наземного базирования в первую очередь предназначен для защиты гражданского населения от воздушных атак.