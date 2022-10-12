В Пентагоне озвучили сумму военной помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о том, что объем военной помощи США украинским властям составил 16,8 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС.
Об объеме выделенного Киеву финансирования со стороны США глава американского военного ведомства рассказал на открытии в Брюсселе заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Украине.
«Я рад сообщить, что под руководством президента [Джо] Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <...> к настоящему моменту достиг $16,8 млрд, и я очень благодарен нашим уважаемым союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные пакеты помощи», - заявил Ллойд Остин.
Он также подчеркнул, что ракетные удары России по территории Украины укрепили решимость западных стран поддержать киевский режим.
«Мы продолжим усиливать оборонные возможности Украины применительно к сегодняшним срочным потребностям, а также в долгосрочной перспективе», - заверил глава Пентагона.
Ранее Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него войдут дополнительные поставки РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, бронетехника и боеприпасы. Общая сумма новых поставок составит 625 млн долларов.
С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, проводится демилитаризация и денацификация Украины.