В Пентагоне озвучили сумму военной помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о том, что объем военной помощи США украинским властям составил 16,8 млрд долларов. Об этом пишет ТАСС.

Об объеме выделенного Киеву финансирования со стороны США глава американского военного ведомства рассказал на открытии в Брюсселе заседания созданной странами Запада группы по координации военной помощи Украине.

«Я рад сообщить, что под руководством президента [Джо] Байдена объем помощи Украине в сфере безопасности со стороны США <...> к настоящему моменту достиг $16,8 млрд, и я очень благодарен нашим уважаемым союзникам и партнерам, которые продолжают предоставлять свои собственные пакеты помощи», - заявил Ллойд Остин.

Он также подчеркнул, что ракетные удары России по территории Украины укрепили решимость западных стран поддержать киевский режим.

«Мы продолжим усиливать оборонные возможности Украины применительно к сегодняшним срочным потребностям, а также в долгосрочной перспективе», - заверил глава Пентагона.

Ранее Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него войдут дополнительные поставки РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, бронетехника и боеприпасы. Общая сумма новых поставок составит 625 млн долларов.