Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку форсировать реку Жеребец, чтобы занять населенные пункты Стельмаховка и Розовка в Луганской народной республике (ЛНР).
«Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих», — отметили в министерстве.
Также представитель ведомства рассказал, что в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский Су-27.
Кроме того, в Минобороны отметили, что российская армия уничтожила 12 беспилотников в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка в ДНР, Владимировка в ЛНР, Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино в Херсонской области.
Ранее в Минобороны Российской Федерации рассказали о ремонте техники ВДВ в зоне спецоперации.