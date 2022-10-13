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50 минут назад

Минобороны России заявило о попытке ВСУ занять Стельмаховку и Розовку в ЛНР

Газета.Ruиещё 6

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку форсировать реку Жеребец, чтобы занять населенные пункты Стельмаховка и Розовка в Луганской народной республике (ЛНР).

«Огнем российской артиллерии и армейской авиации противник на подступах к реке был рассеян и отступил. Уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, два пикапа и около 60 украинских военнослужащих», — отметили в министерстве.

Также представитель ведомства рассказал, что в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский Су-27.

Кроме того, в Минобороны отметили, что российская армия уничтожила 12 беспилотников в районах населенных пунктов Новолуганское, Старомлиновка, Новогригоровка, Ивановка в ДНР, Владимировка в ЛНР, Таврийское, Кисилевка, Томарино и Чайкино в Херсонской области.

Ранее в Минобороны Российской Федерации рассказали о ремонте техники ВДВ в зоне спецоперации.

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