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6 минут назад

В ЛНР заявили об успешной обороне республики

Lenta.ru

Неся большие потери, части Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону российской армии в Луганской народной республике, но безуспешно, заявил подполковник Андрей Марочко в эфире Первого канала.

"На некоторых участках горячо": ЛНР об обороне республики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, линия фронта подвергается интенсивным обстрелам, продолжаются активные боевые действия.

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«Противник, несмотря на потери в живой силе и технике, пытается прорвать нашу линию обороны. Можно сказать, на некоторых участках горячо, но наши военнослужащие справляются», — сказал Марочко.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородский район одноименной области. «Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия», — сообщил губернатор.

Армия,Андрей Марочко,Первый канал,
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