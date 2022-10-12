В России появится новая крупнокалиберная снайперская винтовка

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разрабатывает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

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Он назвал повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия актуальной задачей — она позволяет получить огневое превосходство на поле боя, в том числе и при противодействии вражеским снайперам.

Сейчас холдинг работает сразу в двух направлениях. Первое — уточнение требований потенциальных потребителей к современному крупнокалиберному снайперскому вооружению. Второе — отработка технических решений будущего оружия на прототипе.