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20 минут назад

В России появится новая крупнокалиберная снайперская винтовка

Никита Бородкин

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разрабатывает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

В России появится новая крупнокалиберная снайперская винтовка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал повышение дальности эффективной стрельбы снайперского оружия актуальной задачей — она позволяет получить огневое превосходство на поле боя, в том числе и при противодействии вражеским снайперам.

Сейчас холдинг работает сразу в двух направлениях. Первое — уточнение требований потенциальных потребителей к современному крупнокалиберному снайперскому вооружению. Второе — отработка технических решений будущего оружия на прототипе.

Оздоев также отметил, что винтовку собираются изготовить под стандартный отечественный патрон для этого вида вооружения — 12,7 на 108 мм.

Армия,Бекхан Оздоев,Ростех,
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