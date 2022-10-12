Авиаотрасль попросила об отсрочке от мобилизации

Авиаотрасль обратилась к властям страны с просьбой об отсрочке от мобилизации. Представители сферы более двух недель не могут получить ответ на данное обращение, передает «Коммерсант».
Издание указывает на то, что авиакомпаниям приходится просить сотрудников военкоматов не забирать ценных специалистов. Однако повестки сейчас активно шлют.
По словам источников издания, авиакомпании не могут предоставить гарантию сохранения ключевых кадров при отсутствии официального решения Минобороны.
Некоторые собеседники отмечают, что отсрочку согласовали на правительственном уровне, однако официального объявления о ней не было.
Ранее газета «Коммерсант», ссылаясь на приказ Минцифры, сообщила, что власти РФ уточнили список российских IT-компаний, которые могут претендовать на различные льготы. Это также касается и отсрочки от мобилизации – сотрудники данных организаций не подлежат призыву. Речь идет о конкретных видах деятельности. В перечне оказались разработчики софта и баз данных, создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальных стримингов, сервисов заказа такси, еды и каршерингов. В общей сложности насчитывается 36 видов деятельности в области IT.