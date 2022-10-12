Авиаотрасль попросила об отсрочке от мобилизации

Авиаотрасль обратилась к властям страны с просьбой об отсрочке от мобилизации. Представители сферы более двух недель не могут получить ответ на данное обращение, передает «Коммерсант».

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Издание указывает на то, что авиакомпаниям приходится просить сотрудников военкоматов не забирать ценных специалистов. Однако повестки сейчас активно шлют.

По словам источников издания, авиакомпании не могут предоставить гарантию сохранения ключевых кадров при отсутствии официального решения Минобороны.

Некоторые собеседники отмечают, что отсрочку согласовали на правительственном уровне, однако официального объявления о ней не было.