Начальники генштабов ВС стран СНГ обсудили сотрудничество до 2025 года

Начальники генеральных штабов вооруженных сил стран СНГ обсудили на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ вопросы военного сотрудничества стран до 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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В заседании участвовали делегации Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Секретариата СМО СНГ. Делегацию Минобороны России возглавил заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Истраков.

«Главы делегаций обменялись мнениями о военно-политической обстановке, складывающейся в мире, проанализировали направления трансформации вызовов и угроз безопасности стран СНГ и региональной стабильности», — отметили в ведомстве.

Кроме того, были определены направления развития дальнейшего взаимодействия военных ведомств стран СНГ.

Ранее в Казахстане прошли командно-штабные учения «Взаимодействие-2022» с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения «Поиск-2022» с силами и средствами разведки и «Эшелон-2022» с подразделениями материально-технического обеспечения войск. В них приняли участие 6500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники. Активная фаза учений проходила с 3 по 7 октября на полигоне Матыбулак.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Восточная Европа воспринимается НАТО как театр военных действий.

По словам Патрушева, на это указывают проведенные в мае в 19 европейских странах совместные учения НАТО «Защитник Европы — 2022».