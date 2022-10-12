Ликвидированы 30 украинских диверсантов при попытке проникнуть на ЗАЭС

Ранее политик заявил, что диверсионные группы ВСУ пытаются проникать на территорию Запорожской области, однако эти попытки пресекаются.

«Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад», — заявил Балицкий.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области.

По его словам, число польских наемников на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, по разным оценкам, дошло уже до пяти тысяч.