В Херсоне обнаружен тайник с оружием НАТО

Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что у бежавшего на Украину сотрудника СБУ в Херсоне был обнаружен тайник с оружием и военной формой образца НАТО. Его слова передает РИА «Новости».

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Уточняется, что схрон удалось найти с помощью горожан, которые сообщили о нем правоохранительным органам через чат-боты в Telegram.

По словам представителя экстренных служб, в тайнике хранились три автомата, в том числе американский М4А1, оптические прицелы, два ружья, обрез и патроны к ним. Уточняется, что правоохранительные органы выясняют, с какой целью планировалось использовать оружие.

Также в схроне были найдены военное обмундирование образца НАТО и флаг США.