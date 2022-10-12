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52 минуты назад

Экстренные службы: в Херсоне обнаружен тайник с оружием и формой образца НАТО

Газета.Ruиещё 1

Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что у бежавшего на Украину сотрудника СБУ в Херсоне был обнаружен тайник с оружием и военной формой образца НАТО. Его слова передает РИА «Новости».

В Херсоне обнаружен тайник с оружием НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что схрон удалось найти с помощью горожан, которые сообщили о нем правоохранительным органам через чат-боты в Telegram.

По словам представителя экстренных служб, в тайнике хранились три автомата, в том числе американский М4А1, оптические прицелы, два ружья, обрез и патроны к ним. Уточняется, что правоохранительные органы выясняют, с какой целью планировалось использовать оружие.

Также в схроне были найдены военное обмундирование образца НАТО и флаг США.

В конце сентября сообщалось, что сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской народной республике большое количество оружия и боеприпасов, а также задержали пятерых пособников ВСУ и двух граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Армия,Росгвардия,НАТО,СБУ,
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