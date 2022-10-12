Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации

Никакой "новой волны" мобилизации в России нет. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

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В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тысяч человек. 11 октября губернатор Василий Голубев заявил в своем Telegram-канале, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание и региональные призывные комиссии уже приступили к его выполнению.

При этом сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в стране проводится новая волна мобилизации.

«Никакой новой волны нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», - заявил официальный представитель Кремля.

В свою очередь военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров подчеркнул, что никаких «волн мобилизации» не существует, а призыв проводится в соответствии с ранее выданным заданием, пишет ИА «ДОН 24».

«Все мероприятия мобилизации проводятся в установленные плановые сроки и в установленной численности – 300 тысяч человек», – пояснил он.