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19 минут назад

Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации в России

Lenta.ru

Никакой новой волны мобилизации в России нет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его в среду, 12 октября, цитирует ТАСС.

Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О введении частичной мобилизации в стране президент России Владимир Путин заявил 21 сентября. Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом непосредственного участия в специальной военной операции.

Армия,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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