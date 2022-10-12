Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации в России

Никакой новой волны мобилизации в России нет. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его в среду, 12 октября, цитирует ТАСС .

О введении частичной мобилизации в стране президент России Владимир Путин заявил 21 сентября. Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом непосредственного участия в специальной военной операции.