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39 минут назад

IBRiS: более 50% граждан Польши просят размещения в стране американского ядерного оружия

Газета.Ruиещё 1

За размещение на территории Польши американского ядерного оружия выступили 54,1% граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS.

Граждане Польши просят размещения в стране американского ядерного оружия
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

При этом против такой инициативы выступили 29,5% участников опроса, остальные не смогли ответить на вопрос.

Активнее других наличие на территории Польши ядерного оружия поддерживают сторонники правящей партии «Право и справедливость» (68%), граждане моложе 29 лет (93%), жители крупных городов (64%).

Опрос в формате телефонного интервью был проведен 7 и 8 октября, в нем приняли участие 1,1 тысячи жителей Польши.

Ранее сообщалось, что президент Польши Дуда назвал размещение ядерного оружия США в стране открытой темой.

Армия,Партия "Право и справедливость",
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