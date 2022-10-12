Граждане Польши просят размещения в стране американского ядерного оружия

За размещение на территории Польши американского ядерного оружия выступили 54,1% граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного лабораторией IBRiS.

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При этом против такой инициативы выступили 29,5% участников опроса, остальные не смогли ответить на вопрос.

Активнее других наличие на территории Польши ядерного оружия поддерживают сторонники правящей партии «Право и справедливость» (68%), граждане моложе 29 лет (93%), жители крупных городов (64%).

Опрос в формате телефонного интервью был проведен 7 и 8 октября, в нем приняли участие 1,1 тысячи жителей Польши.