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1 час назад

FT: Украине не хватает систем ПВО

Никита Бородкин

После российских массированных ударов стало очевидно, что Киеву не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщает РБК, такое мнение высказали опрошенные газетой Financial Times (FT) чиновники и эксперты.

FT: Украине не хватает систем ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил неназванный военный советник, имеющихся у Украины средств ПВО недостаточно, чтобы защитить государство с такой площадью территории. Еще один собеседник в одном из правительств западных стран рассказал, что после начала контрнаступления Киев перебросил часть противовоздушных систем на линию фронта, из-за чего тыл оказался еще хуже защищен.

Старший научный сотрудник лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк заявил, что власти Украины сейчас стоят перед выбором: направить имеющиеся системы ПВО на защиту солдат на линии фронта, или же использовать их для прикрытия гражданских объектов.

Напомним, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ провели массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины. После этого президент США Джо Байден в телефонном разговоре пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, в том числе и передовыми системами ПВО.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Королевский объединенный институт оборонных исследований,
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