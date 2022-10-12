В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
41 минуту назад

В Приморье учредили медаль за боевые заслуги для бойцов отряда "Тигр"

Газета.Ruиещё 2

Медаль за боевые заслуги для добровольцев отряда «Тигр», действующего в зоне специальной военной операции, учреждена в Приморье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заксобрания края.

В Приморье учредили медаль за боевые заслуги для бойцов отряда "Тигр"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Медаль «Участнику специальной военной операции. Отряд «Тигр»» будет вручаться за воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.

Проект закона также устанавливает единовременное денежное поощрение, в размере 57 472 рублей, которое награждаемый будет получать вместе с медалью. По предварительным расчетам, на реализацию этих изменений в 2022 году потребуется дополнительно 11,9 млн рублей.

Приморский добровольческий отряд «Тигр» выполняет задачи в зоне СВО с июня. В конце сентября участники отряда получили первые правительственные и региональные награды.

В июне губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе создается отряд добровольцев «Тигр», который отправится в зону проведения военной операции на Украине. По его словам, добровольцев ждет месяц огневой и тактической подготовки. Главный принцип отряда — он будет состоять только из жителей Приморского края. Глава региона добавил, что местные власти оснащают подразделение всем необходимым — спецтехникой, экипировкой и связью.

Армия,Олег Кожемяко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители