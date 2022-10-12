В Приморье учредили медаль за боевые заслуги для бойцов отряда "Тигр"

Медаль за боевые заслуги для добровольцев отряда «Тигр», действующего в зоне специальной военной операции, учреждена в Приморье, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заксобрания края.

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«Медаль «Участнику специальной военной операции. Отряд «Тигр»» будет вручаться за воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий», — говорится в сообщении.

Проект закона также устанавливает единовременное денежное поощрение, в размере 57 472 рублей, которое награждаемый будет получать вместе с медалью. По предварительным расчетам, на реализацию этих изменений в 2022 году потребуется дополнительно 11,9 млн рублей.

Приморский добровольческий отряд «Тигр» выполняет задачи в зоне СВО с июня. В конце сентября участники отряда получили первые правительственные и региональные награды.