Россиянам объяснили, что делать при получении повестки по ошибке

Если не подпадающий под частичную мобилизацию гражданин России получил повестку, ему все равно следует явиться в военкомат и предоставить документы, которые подтверждают освобождение от призыва. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Гражданин должен явиться в военкомат с актуальными данными о себе. Принести документы, подтверждающие право на освобождение от частичной мобилизации», — сообщил Краснов.

Генпрокурор также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина, территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации. Краснов отметил, что ни одно обращение к ним не остается без внимания, а во многих случаях вмешательство сотрудников ведомства позволило исправить ситуацию.