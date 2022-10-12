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29 минут назад

Россиянам объяснили, что делать при получении повестки по ошибке

Никита Бородкин

Если не подпадающий под частичную мобилизацию гражданин России получил повестку, ему все равно следует явиться в военкомат и предоставить документы, которые подтверждают освобождение от призыва. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Россиянам объяснили, что делать при получении повестки по ошибке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гражданин должен явиться в военкомат с актуальными данными о себе. Принести документы, подтверждающие право на освобождение от частичной мобилизации», — сообщил Краснов.

Генпрокурор также напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина, территориальные и военные прокуроры вошли в комиссии по частичной мобилизации. Краснов отметил, что ни одно обращение к ним не остается без внимания, а во многих случаях вмешательство сотрудников ведомства позволило исправить ситуацию.

В России объявлена частичная мобилизация

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Армия,Украина,Игорь Краснов,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
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