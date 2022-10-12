Пять взрывов прогремели в Херсоне

В Херсоне прогремели пять взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Кроме того, утром 12 октября Военные силы Украины выпустили по двум районам Донецка девять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил, что в Херсоне прогремели пять взрывов. Более подробная информация не приводится.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале проинформировало, что по Киевскому району Донецка выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров, по Кировскому — три заряда того же калибра.