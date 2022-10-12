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9 минут назад

Экс-офицер ФСБ назвал способ лишить Украину западной техники

Lenta.ruиещё 1

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов назвал способ лишить Украину западной техники, его слова приводит РИА Новости.

Экс-офицер ФСБ назвал способ лишить Украину западной техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению экс-офицера, необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар для поездов, чтобы справиться с этой задачей, поскольку колея на постсоветском пространстве шире, чем в европейских странах.

«На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда, чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад», — заявил Михайлов.

Он добавил, что массированные удары по украинской территории ослабили инфраструктуру, а некоторые предприятия могут не вернуться к работе.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины.

Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, после ударов по Харькову весь город остался без электричества.

Армия,Игорь Конашенков,Александр Михайлов,ФСБ,
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