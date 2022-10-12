Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед

Военнослужащие российского Южного военного округа укрепили линии обороны в Запорожской области и готовы пойти в атаку, как только получат соответствующий приказ. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на бойца на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.

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Журналисты побывали на линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Отмечается, что это направление одно из самых трудных. Российским солдатам удалось укрепить несколько линий обороны, они круглые сутки наблюдают за отрядами украинских военных с помощью высокотехнологичных средств разведки. Кроме того, они совместно с разведывательными группами и артиллерией выявляют и уничтожают огневые позиции украинских солдат.

«Они ищут слабые точки в нашей обороне, пытаются зайти и прорваться, но у них этого не получится», — рассказал боец в интервью с агентством. Он добавил, что ребята из его отряда «сильны духом». По его словам, они все готовы «идти вперед» и устали сидеть на месте в ожидании приказа.

Боец также рассказал, что украинские военнослужащие практически каждый день устраивают вылазки и используют мины 120-го и более калибров. Он подчеркнул, что подобные действия призваны «деморализовать» российских бойцов, но они готовы к любым неожиданностям.