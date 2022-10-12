На Западе указали на нехватку средств ПВО на Украине

Массированный удар России по украинским территориям продемонстрировал нехватку средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ПВО). Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников.
«Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой противовоздушной обороны, а в том, что ее недостаточно для защиты такой большой страны, при том, что ракеты могут прилететь с множества направлений», — указал западный советник по обороне.
Один из чиновников добавил, что ВСУ ограничены в дальнобойных средствах ПВО, их необходимо больше. Источники издания предположили, что Киев направил часть таких средств на линию соприкосновения, тем самым оголив тыл.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины.
Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, после ударов по Харькову весь город остался без электричества.