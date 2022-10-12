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50 минут назад

На Западе указали на нехватку средств ПВО на Украине

Lenta.ruиещё 1

Массированный удар России по украинским территориям продемонстрировал нехватку средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ПВО). Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников.

На Западе указали на нехватку средств ПВО на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой противовоздушной обороны, а в том, что ее недостаточно для защиты такой большой страны, при том, что ракеты могут прилететь с множества направлений», — указал западный советник по обороне.

Один из чиновников добавил, что ВСУ ограничены в дальнобойных средствах ПВО, их необходимо больше. Источники издания предположили, что Киев направил часть таких средств на линию соприкосновения, тем самым оголив тыл.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины.

Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины был нанесен 10 октября. Ракетные удары были зафиксированы в Киевской области, а также в городах Хмельницкий, Тернополь и Днепр. Кроме того, после ударов по Харькову весь город остался без электричества.

Армия,Игорь Конашенков,
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