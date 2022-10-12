В Китае раскрыли причину конфликта на Украине

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33 минуты назад

«Заигрались в войну»: китайский обозреватель о роли США в украинском конфликте

ТК «Звезда»иещё 3

США слишком увлеклись проводимой с помощью НАТО политикой экспансионизма и империализма, что привело к конфликту на Украине. Об этом рассказал декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для Global times.

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Фото: Maksim Konstantinov Global Look PressMaksim Konstantinov Global Look Press

«Заигравшись в войну, Штаты начали еще больше смотреть сквозь пальцы на свою экспансионистскую политику, а их военная гегемония никогда не прекращалась. Нарушив сначала порядок на Большом Ближнем Востоке посредством войны в Ираке и поддержки гражданской войны в Сирии, Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Она применила к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, и снова попыталась надавить на нее и способствовать внутриполитическим потрясениям», - пояснил он.

Именно это, по словам автора статьи, является подоплекой украинского конфликта. Первобытная природа западной цивилизации, как считает Гуанбинь, не изменилась, и империализм до сих пор становится причиной мировых потрясений.

Само расширение НАТО с 12 до 30 членов, по мнению автора, уже показатель империалистического экспансионистского характера организации. После холодной войны, говорится в статье, США стали еще смелее развязывать войны.

Виновность Североатлантического альянса в невыполнении своих обещаний заметили даже в Европе. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что НАТО могло проигнорировать некоторые обещания РФ. Тем не менее, по его мнению, это не оправдывает действий России в отношении Украины.

Армия,Жозеп Боррель,НАТО,ЕС,
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