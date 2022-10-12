Пентагон консультируется относительно военного присутствия США в Греции

Как следует из документа, Бейкер встретилась с Хардалиасом в Вашингтоне "для обсуждения сотрудничества в сфере обороны" между странами. Они "обменялись мнениями относительно расширения военного присутствия Соединенных Штатов в бухте Суда и в других местах в Греции с целью усиления поддержки НАТО, особенно в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Черном море и на южном фланге альянса". Стороны "также обсудили важную роль порта в Александруполисе с точки зрения обеспечения надежного доступа к восточному флангу НАТО, особенно для оказания помощи Украине".