Рогов: В Запорожье слышны взрывы

В городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

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Как говорится в сообщении, взрывы в этом районе начались с 23:57. Запорожье — территория, контролируемая Киевом.

Рогов добавил, что в Запорожье сработали системы противовоздушной обороны, в нескольких районах города вспыхнули пожары, видны столпы дыма. Кроме того, зафиксированы перебои с электричеством.