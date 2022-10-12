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16 минут назад

Рогов заявил, что в находящемся под контролем Киева Запорожье слышны взрывы

Елена Прошина

В городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Рогов: В Запорожье слышны взрывы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, взрывы в этом районе начались с 23:57. Запорожье — территория, контролируемая Киевом.

Рогов добавил, что в Запорожье сработали системы противовоздушной обороны, в нескольких районах города вспыхнули пожары, видны столпы дыма. Кроме того, зафиксированы перебои с электричеством.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

Армия,Владимир Рогов,
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