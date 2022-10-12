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1 час назад

В России предложили ввести призывные медкомиссии на период мобилизации

Lenta.ruиещё 1

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) предложил ввести призывные медкомиссии на период частичной мобилизации, а также установить четкие критерии по брони. Соответствующий пакет предложений готовится для рассмотрения правительством России, передает «Коммерсантъ».

В России предложили ввести призывные медкомиссии на период мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов после утверждения тезисов документа с главой совета Валерием Фадеевым, речь идет о привлечении гражданских медиков. Для этого Минобороны необходимо выпустить приказ о работе военно-врачебных комиссий.

Совет по правам человека предлагает на время мобилизации дать возможность гражданам проходить медкомиссию в том же порядке, что и во время призывных кампаний.

Кабанов также сообщил, что СПЧ просит правительство четко определить критерии брони и расширить их, например, включить в перечень не подлежащих мобилизации молодых ученых и священнослужителей.

Еще одна инициатива касается выплат мобилизованным. В СПЧ отметили, что выплаты введены чуть более чем в 20 регионах России. Совет по правам человека предложил исходить из средней региональной выплаты в сто тысяч рублей и потратить из бюджета 30 миллиардов на поддержку 300 тысяч человек, запланированных к призыву Минобороны.

СПЧ также предложил отправить артистов на фронт, чтобы устраивать культурные мероприятия для военнослужащих и жителей Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей.

Ранее стало известно, что военнослужащим, которые участвовали в специальной военной операции России на Украине на передовой и получили увечья и серьезные заболевания, предложили без очереди выдавать жилье. Инициативу внесут в Госдуму в ближайшее время.

Армия,Украина,Валерий Фадеев,Кирилл Кабанов,Коммерсант,Совет по правам человека,Госдума,Правительство РФ,
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