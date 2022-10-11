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6 минут назад

В НАТО отказались сообщать, как будут реагировать на ядерный удар РФ

Илья Родин

Североатлантический альянс сохранит в тайне то, какой будет реакция блока в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

В НАТО отказались сообщать, как будут реагировать на ядерный удар РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столтенберг подчеркнул, что специалисты НАТО не фиксируют повышение активности российских ядерных сил, либо изменения в соответствующей политике Москвы.

Вместе с тем, пояснил генсек, альянс «сохраняет бдительность» и предпочитает хранить в тайне то, «как мы [страны-члены НАТО] ответим на применения ядерного оружия на Украине».

По его оценке, альянсу придется помогать Украине, так как победа России якобы создаст для союзников по НАТО значительно большие риски, чем те, что связаны с дальнейшей поддержкой Киева.

Ранее Столтенберг сообщил, что альянс готов к любым вызовам, в том числе, к отражению ядерной угрозы.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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