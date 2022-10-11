В НАТО отказались сообщать, как будут реагировать на ядерный удар РФ

Североатлантический альянс сохранит в тайне то, какой будет реакция блока в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что специалисты НАТО не фиксируют повышение активности российских ядерных сил, либо изменения в соответствующей политике Москвы.

Вместе с тем, пояснил генсек, альянс «сохраняет бдительность» и предпочитает хранить в тайне то, «как мы [страны-члены НАТО] ответим на применения ядерного оружия на Украине».

По его оценке, альянсу придется помогать Украине, так как победа России якобы создаст для союзников по НАТО значительно большие риски, чем те, что связаны с дальнейшей поддержкой Киева.