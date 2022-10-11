Глава КГБ Белоруссии: Запад готовится применить ядерное оружие

«Повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — сказал Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».