Глава КГБ Белоруссии: Запад готовится применить ядерное оружие

Комитету государственной безопасности (КГБ) Белоруссии стало известно о том, что западные страны рассматривают возможность применения ядерного оружия против республики и ее союзников. Об этом заявил председатель ведомства Иван Тертель.
«Повышаются ставки, потому что Запад, согласно нашим данным, которые мы добываем из западных военно-политических кругов, считает, что он ни в коем случае не должен проиграть. Поэтому обсуждается в том числе возможность применения тактического ядерного оружия либо использование тех группировок, которые создаются для прямой агрессии в отношении нашей страны и в отношении наших союзников», — сказал Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».
Председатель КГБ также докладывал о том, что иностранные спецслужбы подготовили на Украине до 300 боевиков, чтобы захватить один из районных центров Белоруссии. Ведомству также известно о террористических группировках, создаваемых на территориях Украины, Польши и Литвы.