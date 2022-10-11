В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
33 минуты назад

В США озвучили позицию НАТО по бесполетной зоне над Украиной

Илья Родин

Североатлантический альянс не планирует менять свою позицию в области создания бесполетной зоны над Украиной, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. Об этом пишет ТАСС.

В США озвучили позицию НАТО по бесполетной зоне над Украиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Смит подчеркнула, что генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран блока отчетливо высказали точку зрения организации на происходящее на Украине в самом начале конфликта и в дальнейшем, по мере его продолжения.

Она пояснила, что позиция альянса заключается в том, что противостояние идет исключительно между Москвой и Киевом. И она не поменялась.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в марте 2022 года отказался пойти навстречу просьбе президента Украины Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны.

В Белом доме пояснили, что такая мера вызвала бы необходимость сбивать российские военные самолеты в украинском воздушном пространстве.

Армия,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители