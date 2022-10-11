В США озвучили позицию НАТО по бесполетной зоне над Украиной

Североатлантический альянс не планирует менять свою позицию в области создания бесполетной зоны над Украиной, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит. Об этом пишет ТАСС.

Смит подчеркнула, что генсек альянса Йенс Столтенберг и представители стран блока отчетливо высказали точку зрения организации на происходящее на Украине в самом начале конфликта и в дальнейшем, по мере его продолжения.

Она пояснила, что позиция альянса заключается в том, что противостояние идет исключительно между Москвой и Киевом. И она не поменялась.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в марте 2022 года отказался пойти навстречу просьбе президента Украины Владимира Зеленского о создании бесполетной зоны.