Молдавия может объявить частичную мобилизацию

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в случае возможных рисков в стране может быть объявлена частичная мобилизация. Об этом он сообщил в эфире телеканала PRO TV.

«Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы», — сказал он.

Ранее Носатый заявил, что ПВО страны наблюдала полет российских ракет, которые в понедельник, 10 октября, поразили объекты критической инфраструктуры на территории Украины, однако сразу вычислила, что их цели находятся за пределами страны.

Он добавил, что Молдавия «не является объектом» специальной военной операции России «благодаря мужеству и самоотверженности народа Украины».