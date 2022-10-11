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48 минут назад

Минобороны Молдавии: в случае рисков в стране может быть объявлена частичная мобилизация

Газета.Ru

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что в случае возможных рисков в стране может быть объявлена частичная мобилизация. Об этом он сообщил в эфире телеканала PRO TV.

Молдавия может объявить частичную мобилизацию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Необходим тщательный анализ, и, если это действительно необходимо, будет проведена частичная мобилизация, чтобы подготовить и повысить способность вооруженных сил реагировать на угрозы», — сказал он.

Ранее Носатый заявил, что ПВО страны наблюдала полет российских ракет, которые в понедельник, 10 октября, поразили объекты критической инфраструктуры на территории Украины, однако сразу вычислила, что их цели находятся за пределами страны.

Он добавил, что Молдавия «не является объектом» специальной военной операции России «благодаря мужеству и самоотверженности народа Украины».

Молдавия не будет закрывать воздушное пространство

Носатый отметил, что республика планирует закрыть свое воздушное пространство на фоне российских ракетных ударов по Украине. По его словам, поскольку ракеты запускаются из акватории Черного моря, они могут пересекать воздушное пространство Молдавии.

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