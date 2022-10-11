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51 минуту назад

Отсрочку от мобилизации запросили для сборщиков металлолома

Илья Родин

Ассоциация «Руслом.ком» направила в Минобороны РФ и правительство Подмосковья письма с просьбой о включении отрасли в перечень высокотехнологичных отраслей экономики для предоставления отсрочки от мобилизации для ее специалистов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Отсрочку от мобилизации запросили для сборщиков металлолома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ассоциация включает в себя ряд крупных утилизаторов разнообразной техники и оборудования, переработчиков ломов, содержащих черные, цветные, драгоценные и редкоземельные металлы.

Представители «Руслом.ком» напомнили, что «деятельность по обращению с ломом предполагает непрерывный производственный процесс и включена в цепочку поставок стратегического сырья металлургическим предприятиям в рамках гособоронзаказа».

Они выразили озабоченность значительным оттоком работников компаний, занятых в сфере заготовки лома, после начала частичной мобилизации. По их данным, в списке должностей и профессий, по которым предоставляется бронь, нет специалистов отрасли.

Ассоциация призвала включить отрасль в перечень приоритетных отраслей экономики, с тем, чтобы ее работники получили право на бронь от мобилизации.

Ранее сообщалось, что с аналогичными просьбами обратились представители фармацевтической отрасли и региональных операторов по обращению с отходами.

Армия,Украина,Минобороны России,Правительство московской области,
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