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38 минут назад

ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM

Lenta.ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые нанесли удар по Белгородской области России противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM производства США. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

ВСУ впервые ударили по территории России американскими ракетами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Авторы поста обратили внимание на фотографии, которые появились в Telegram-канале «Жесть Белгород». Там опубликованы кадры обломков американской ракеты, сделанные местными жителями. На одном из снимков можно разглядеть маркировку BSU-59/B, характерную для подвижного корпусного стабилизатора AGM-88 HARM.

Стало известно о пуске более 100 ракет по российскому региону со стороны Украины

По предварительной информации, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) поразили в небе все ракеты, пострадавших нет.

«Данный инцидент очередной раз демонстрирует нам, что ВСУ нисколько не ограничивают себя в применении вооружения, в том числе западного, для нанесения ударов по российской территории», — говорится в публикации.

В среду, 12 октября, Mash сообщил, что украинские войска запустили по территории Белгородской области более 100 ракет. По информации издания, они не достигли цели и были сбиты российскими ПВО. Авторы поста также отметили, что таких интенсивных ударов по приграничному региону не было уже полгода.

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