В США высказались о вероятном военном конфликте с Россией

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко. Наша позиция в данном вопросе не изменилась. Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого», — высказался Кирби, добавив, что США не намерены отправлять войска для поддержки Киева.