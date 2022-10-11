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56 минут назад

В США высказались о вероятном военном конфликте с Россией на Украине

Lenta.ruиещё 5

США не желают эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собираются отправлять свои войска на украинскую территорию. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Reuters.

В США высказались о вероятном военном конфликте с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко. Наша позиция в данном вопросе не изменилась. Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого», — высказался Кирби, добавив, что США не намерены отправлять войска для поддержки Киева.

Армия,Джон Кирби,Джозеф Байден,
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