Сотрудники военкомата оформляют повестки заблаговременно, на них ставится печать ведомства. Кроме того, их подписывает военный комиссар, подчеркнули специалисты портала «Объясняем.рф».

Соответственно, ни полицейский, ни сотрудник военкомата, не могут заполнять пустые бланки повесток непосредственно перед вручением их гражданам.

Вместе с тем, допускается внесение исправлений в повестку «от руки». Все они в обязательном порядке должны быть заверены подписью и печатью. Если в повестке есть рукописные исправления, не заверенные должностным лицом, гражданин вправе отказаться от ее получения.

Кроме печати и подписи, на повестке должен быть регистрационный номер. Кроме того, на них могут быть цветные полосы. При частичной мобилизации он не несут никакой смысловой нагрузки.