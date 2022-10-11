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34 минуты назад

Стали известны требования к оформлению повесток

Елена Прошина

Сотрудники военкомата оформляют повестки заблаговременно, на них ставится печать ведомства. Кроме того, их подписывает военный комиссар, подчеркнули специалисты портала «Объясняем.рф».

Соответственно, ни полицейский, ни сотрудник военкомата, не могут заполнять пустые бланки повесток непосредственно перед вручением их гражданам.

Вместе с тем, допускается внесение исправлений в повестку «от руки». Все они в обязательном порядке должны быть заверены подписью и печатью. Если в повестке есть рукописные исправления, не заверенные должностным лицом, гражданин вправе отказаться от ее получения.

Кроме печати и подписи, на повестке должен быть регистрационный номер. Кроме того, на них могут быть цветные полосы. При частичной мобилизации он не несут никакой смысловой нагрузки.

Как приходит повестка при мобилизации, кто и как вручает

Специалисты подчеркнули, что повестки вручаются гражданам лично в руки, под подпись. Подписать их через систему электронного документооборота невозможно, так как они в него не включены.

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