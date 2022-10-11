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1 час назад

Столтенберг заявил о готовности НАТО отразить ядерную угрозу

Илья Родин

Североатлантический альянс подготовлен к отражению любых угроз, включая ядерные, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что применение Москвой ядерного оружия, в том числе, и на территории Украины, будет иметь серьезные последствия. Об этом пишет РИА «Новости».

Столтенберг заявил о готовности НАТО отразить ядерную угрозу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столтенберг констатировал, что альянс в состоянии отразить любое нападение на любую страну - участницу блока.

Представители альянса донесли до российской стороны, что последствия применения ВС РФ ядерного оружия будут очень серьезными, подчеркнул генсек.

Он добавил, что в Москве прекрасно понимают, что победа в ядерной войне невозможна, ее не следует даже начинать.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО намеревается провести плановые учения сил ядерного сдерживания.

Армия,Йенс Столтенберг,Верховный суд,НАТО,
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