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8 минут назад

Раскрыт способ поставки оружия на Украину

Елена Прошина

Полевой командир Ахра Авидзба рассказал, что оружие на территорию Украины перевозится с помощью пассажирских поездов из Польши. Об этом сообщает РИА «Новости».

Раскрыт способ поставки оружия на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Везут с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием», – рассказал он.

Ахра Авидзба с 2014 года является участником боевых действий на востоке Украины. Также он является создателем и первым командиром интернационального отряда «Пятнашка». Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.

Ранее министр обороны Польши Войцех Скуревич заявил, что в следующем году Польша планирует массово закупать военную технику и увеличить военный бюджет.

Армия,Ахра Авидзба,
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