Раскрыт способ поставки оружия на Украину

Полевой командир Ахра Авидзба рассказал, что оружие на территорию Украины перевозится с помощью пассажирских поездов из Польши. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Везут с территории Польши, мы не можем ударить по Польше. Дальше они цепляют его к гражданскому составу. Едет гражданский состав, и два-три вагона цепляют с оружием», – рассказал он.
Ахра Авидзба с 2014 года является участником боевых действий на востоке Украины. Также он является создателем и первым командиром интернационального отряда «Пятнашка». Авидзба участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
Ранее министр обороны Польши Войцех Скуревич заявил, что в следующем году Польша планирует массово закупать военную технику и увеличить военный бюджет.