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25 минут назад

Spiegel: Германия передала украинской армии первую систему ПВО IRIS-T SLM

ТАСС

Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel.

Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM
Фото: ТАССТАСС

По информации источников издания, передача прошла во вторник недалеко от польско-украинской границы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал обещание поставить такие системы ПВО украинской стороне в начале июня, когда выступал в Бундестаге.

В Германии пообещали скорейшие поставки ПВО Киеву

Изначально передача была намечена на ноябрь. Остальные три комплекса, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году, конкретные сроки пока не известны.

Армия,Олаф Шольц,Бундестаг,
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