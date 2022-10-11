Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM

Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом сообщил во вторник журнал Der Spiegel.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации источников издания, передача прошла во вторник недалеко от польско-украинской границы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал обещание поставить такие системы ПВО украинской стороне в начале июня, когда выступал в Бундестаге.