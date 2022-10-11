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26 минут назад

Кадыров показал захваченный у ВСУ американский беспилотник

News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором бойцы демонстрируют захваченный у украинской армии в качестве трофея беспилотный летательный аппарат американского производства. По его словам, БПЛА был сбит на подлете к российским позициям.

Кадыров показал захваченный у ВСУ американский беспилотник
Фото: ТАССТАСС

Бойцы затрофеили несколько вражеских американских БПЛА, один из которых вы видите на видео, — написал Кадыров.

Он рассказал, что БПЛА весит около 100 кг. Аппарат намеревался сбросить минометный снаряд на позиции российских войск, но не успел — его обнаружили и сбили.

Теперь эта «птичка» больше никогда не будет сеять смерть под управлением нацистских украинских бандформирований, — добавил глава Чечни.

В конце сентября Кадыров показал еще один трофейный квадрокоптер, боевой заряд которого содержал надпись: «Привет из Нью-Йорка». По мнению главы Чечни, это доказывает присутствие Украине иностранных наемников.

Армия,Рамзан Кадыров,
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