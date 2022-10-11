Кадыров показал захваченный у ВСУ американский беспилотник

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором бойцы демонстрируют захваченный у украинской армии в качестве трофея беспилотный летательный аппарат американского производства. По его словам, БПЛА был сбит на подлете к российским позициям.

Фото: ТАСС ТАСС

Бойцы затрофеили несколько вражеских американских БПЛА, один из которых вы видите на видео, — написал Кадыров.

Он рассказал, что БПЛА весит около 100 кг. Аппарат намеревался сбросить минометный снаряд на позиции российских войск, но не успел — его обнаружили и сбили.

Теперь эта «птичка» больше никогда не будет сеять смерть под управлением нацистских украинских бандформирований, — добавил глава Чечни.