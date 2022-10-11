Ростовская область получила новое мобилизационное задание

Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

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Губернатор рассказал, что область получила новое мобилизационное задание. Региональные призывные комиссии уже приступили к его выполнению.

За соблюдением всех необходимых процедур будут тщательно следить представители прокуратуры, которые включены в состав комиссий, подчеркнул Голубев.

Ранее глава региона опубликовал в своем канале пост о мерах поддержки семьям мобилизованных граждан.