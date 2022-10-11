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32 минуты назад

Ростовская область получила новое мобилизационное задание

Елена Прошина

Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Губернатор рассказал, что область получила новое мобилизационное задание. Региональные призывные комиссии уже приступили к его выполнению.

За соблюдением всех необходимых процедур будут тщательно следить представители прокуратуры, которые включены в состав комиссий, подчеркнул Голубев.

Ростовская область отчиталась о выполнении плана по частичной мобилизации

Ранее глава региона опубликовал в своем канале пост о мерах поддержки семьям мобилизованных граждан.

Голубев отметил, что в пакет помощи войдут разнообразные меры социальной поддержки. В том числе, будет оказана адресная, психологическая и юридическая помощь.

Армия,Василий Голубев,
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