Ростовская область получила новое мобилизационное задание

Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
Губернатор рассказал, что область получила новое мобилизационное задание. Региональные призывные комиссии уже приступили к его выполнению.
За соблюдением всех необходимых процедур будут тщательно следить представители прокуратуры, которые включены в состав комиссий, подчеркнул Голубев.
Ранее глава региона опубликовал в своем канале пост о мерах поддержки семьям мобилизованных граждан.
Голубев отметил, что в пакет помощи войдут разнообразные меры социальной поддержки. В том числе, будет оказана адресная, психологическая и юридическая помощь.