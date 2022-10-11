Дроны-камикадзе: что могут и как используются беспилотники

Ударные беспилотники — один из важнейших видов оружия для ведения современной войны. Специалисты полагают, что в дальнейшем их применение будет только увеличиваться, а значит будут появляться новые модели и модификации. «Рамблер» рассказывает, то представляют собой ударные беспилотные летательные аппараты и что они умеют делать.

Ударный беспилотник: что это такое

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Ударными беспилотными летательными аппаратами называют такие автоматические устройства, которые могут полностью или частично заменить человека при атаке и/или разведке с воздуха. Главное преимущество ударных беспилотников в том, что они могут не только наносить удар, но и обнаруживать цель. При этом участие оператора не требуется.

Такие аппараты еще называют дронами-камикадзе. Они находят цель, пикируют и взрывают боевую часть при контакте с целью или на подлете к ней. При выполнении такой боевой задачи и дроны погибают на том же месте.

Виды ударных беспилотников

Большой дрон-камикадзе из США

В США завершились испытания большого ударного беспилотника в 2020 году. Он может развивать скорость до 60 км/ч и летать как автономно, так и под управлением оператора в зависимости от боевой задачи. Если оператор в какой-то момент примет решение отказаться от атаки, дрон может вернуться на базу. Также этот аппарат можно использовать для перемещения боеприпасов. Хотя нужно понимать, что за один раз много он не унесет.

Дрон с крупнокалиберной винтовкой, пулеметом или гранатометом

На некоторые дроны можно установить снайперскую винтовку, пулемет и даже гранатомет с калибром до 40 миллиметров. Например, ударный беспилотник TIKAD. По словам создателей, он сможет выполнить задачу, даже если в него будут стрелять из винтовки с земли. Дрон оснащен специальным подвесом, который помогает нейтрализовать отдачу. Конечно, таким аппаратом управляет человек.

Дроны-камикадзе «Калашникова»

Одно из российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, входящее в концерн «Калашников», разработало беспилотник «КУБ» с размахом крыльев 121 сантиметр. Он может разгоняться до скорости 130 км/ч и нести на борту заряд массой до 3 кг. Ограничение на время в полете — до 30 минут. В основным такие беспилотники можно применить в случае необходимости нанести удар по инфраструктурным объектам, позициям военных или легкобронированному транспорту.

Китайский рой дронов

В Китае специалисты разработали целый комплекс для запуска беспилотников, который так и назвали Swarm (что в переводе означает «рой»). С помощью такого комплекса можно одномоментно запустить рой из 48 беспилотных летательных аппаратов. Они могут использоваться как для разведки, так и для нанесения ударов по целям. Эти дроны разгоняются до 160 км/ч и могут непрерывно находится в воздухе до двух часов. Кстати, использование одновременно нескольких беспилотников осложняет работы тем, кто задумает их сбить.

Чем опасны ударные беспилотники

По мнению специалистов, опасность представляют те ударные беспилотники, которые могут наносить удары без участия оператора в автоматическом режиме. В этом случае велик риск, что дрон, запрограммированный на атаку, может совершить ошибку и нанести удар по гражданскому населению.