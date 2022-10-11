В США отметили применение Россией вертолетов Ми-8МТПР-1

Американское издание The Drive указало на то, что применение российскими военными вертолетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 с комплексом «Рычаг-АВ» во время спецоперации играет важную роль.

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The Drive пишет, что такие вертолеты подавляют радары систем ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ), играя «незаметную и потенциально чрезвычайно ценную роль» в проведении спецоперации.

Ранее Минобороны России показало кадры работы ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» в ходе специальной военной операции на Украине.

На видео демонстрируется взлет вертолета, набор высоты, построение в группу и пуск ракет. После этого вертолет выполняет маневр уклонения и выпускает тепловые ловушки.

В подписи утверждается, что экипажи вертолетов Ми-28н выполнили пуски ракет по укрепленным пунктам подразделений ВСУ.