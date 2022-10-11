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46 минут назад

Столтенберг заявил, что гибридные атаки на НАТО могут активизировать пятую статью договора

ТАСС

Североатлантический альянс ждет итогов расследования диверсии на "Северных потоках", оценка ЧП может быть дана только после их обнародования. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12 - 13 октября в Брюсселе.

"Я, конечно, не могу комментировать этот конкретный инцидент, потому что идет расследование. Думаю, что нам надо дождаться его результатов, прежде чем делать какие-либо заключения. Но я могу сказать, что мы отслеживаем каждый инцидент, который мог бы представлять собой гибридную или кибератаку против союзников по НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных мерах НАТО в связи с ситуацией со взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Соседствующий с «Северным потоком» датский остров лишился электричества

Он добавил, что атаки такого рода на инфраструктуру государств блока могут стать причиной активизации пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне.

"Мы можем принять меры в рамках пятой статьи при гибридных и кибератаках на нашу общую инфраструктуру. Мы готовы пойти на необходимые меры, если они понадобятся. Мы можем принять соответствующее решение в контексте пятой статьи [соглашения о коллективной обороне]. Это будет наше решение в конкретном случае при наличии обоснований [для такого шага]", - сказал он.

Армия,Видео,Йенс Столтенберг,НАТО,
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