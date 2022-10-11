"Я, конечно, не могу комментировать этот конкретный инцидент, потому что идет расследование. Думаю, что нам надо дождаться его результатов, прежде чем делать какие-либо заключения. Но я могу сказать, что мы отслеживаем каждый инцидент, который мог бы представлять собой гибридную или кибератаку против союзников по НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных мерах НАТО в связи с ситуацией со взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".