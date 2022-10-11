Североатлантический альянс ждет итогов расследования диверсии на "Северных потоках", оценка ЧП может быть дана только после их обнародования. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12 - 13 октября в Брюсселе.
"Я, конечно, не могу комментировать этот конкретный инцидент, потому что идет расследование. Думаю, что нам надо дождаться его результатов, прежде чем делать какие-либо заключения. Но я могу сказать, что мы отслеживаем каждый инцидент, который мог бы представлять собой гибридную или кибератаку против союзников по НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных мерах НАТО в связи с ситуацией со взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
Он добавил, что атаки такого рода на инфраструктуру государств блока могут стать причиной активизации пятой статьи договора НАТО о коллективной обороне.
"Мы можем принять меры в рамках пятой статьи при гибридных и кибератаках на нашу общую инфраструктуру. Мы готовы пойти на необходимые меры, если они понадобятся. Мы можем принять соответствующее решение в контексте пятой статьи [соглашения о коллективной обороне]. Это будет наше решение в конкретном случае при наличии обоснований [для такого шага]", - сказал он.