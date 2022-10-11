НАТО проведет учения сил ядерного сдерживания

Североатлантический альянс проведет в ближайшее время учения сил ядерного сдерживания, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг . Об этом пишет РБК .

Генсек подчеркнул, что учения были запланированы задолго до начала конфликта на Украине. Они необходимы для того, чтобы убедиться, что система ядерного сдерживания государств НАТО по-прежнему надежна, эффективна и позволяет обеспечивать безопасность членов альянса.