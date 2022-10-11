НАТО проведет учения сил ядерного сдерживания

Североатлантический альянс проведет в ближайшее время учения сил ядерного сдерживания, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет РБК.
Генсек подчеркнул, что учения были запланированы задолго до начала конфликта на Украине. Они необходимы для того, чтобы убедиться, что система ядерного сдерживания государств НАТО по-прежнему надежна, эффективна и позволяет обеспечивать безопасность членов альянса.
Столтенберг уточнил, что отмена стандартных маневров была бы воспринята мировым сообществом «неверно».
Ранее генсек НАТО осудил ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины и пообещал дальнейшую поддержку Киева.