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1 час назад

НАТО проведет учения сил ядерного сдерживания

Елена Прошина

Североатлантический альянс проведет в ближайшее время учения сил ядерного сдерживания, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет РБК.

НАТО проведет учения сил ядерного сдерживания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генсек подчеркнул, что учения были запланированы задолго до начала конфликта на Украине. Они необходимы для того, чтобы убедиться, что система ядерного сдерживания государств НАТО по-прежнему надежна, эффективна и позволяет обеспечивать безопасность членов альянса.

В США заявили, что применение Россией ядерного оружия станет атакой на НАТО

Столтенберг уточнил, что отмена стандартных маневров была бы воспринята мировым сообществом «неверно».

Ранее генсек НАТО осудил ракетный удар по объектам инфраструктуры Украины и пообещал дальнейшую поддержку Киева.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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