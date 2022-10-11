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45 минут назад

Россиянин создал улучшенный беспилотник для солдатов СВО

Ferra.ru

Житель Казани Дмитрий, который ранее работал опытным конструктором, а сейчас он называет себя неравнодушным гражданином, создал беспилотник, покрытый кевларом, для нужд российских войск в зоне проведения СВО.

Россиянин создал улучшенный беспилотник для солдатов СВО
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Беспилотник получил конструкцию самолётного типа, с двумя моторами. Дальность полёта аппарата составляет 15 км, что в несколько раз выше имеющейся на вооружении. Это позволит российским военным вести более глубинную разведку в тылу противника и подбираться ближе к цели.

Автор беспилотника планирует провести испытания аппарата в конце октября. Приблизительная стоимость разработки — 150 тысяч рублей. Для сравнения: используемые на данный момент в войсках беспилотники нередко достигают в цене 2 млн рублей.

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