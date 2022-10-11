Россиянин создал улучшенный беспилотник для солдатов СВО

Житель Казани Дмитрий, который ранее работал опытным конструктором, а сейчас он называет себя неравнодушным гражданином, создал беспилотник, покрытый кевларом, для нужд российских войск в зоне проведения СВО.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Беспилотник получил конструкцию самолётного типа, с двумя моторами. Дальность полёта аппарата составляет 15 км, что в несколько раз выше имеющейся на вооружении. Это позволит российским военным вести более глубинную разведку в тылу противника и подбираться ближе к цели.