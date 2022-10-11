США не исключили поставку тактических ракет Украине

На данный момент о поставках тактических ракет в рамках военной помощи Украине США объявлять нечего, однако такая вероятность не исключена. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

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Ранее украинские власти потребовали от американского президента Джо Байдена снять запрет на передачу оперативно-тактических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) с дальностью применения около 300 километров в связи с ракетными ударами со стороны России по нескольким украинским регионам.