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1 час назад

США не исключили поставку тактических ракет Украине

Lenta.ruиещё 1

На данный момент о поставках тактических ракет в рамках военной помощи Украине США объявлять нечего, однако такая вероятность не исключена. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

США не исключили поставку тактических ракет Украине
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Ранее украинские власти потребовали от американского президента Джо Байдена снять запрет на передачу оперативно-тактических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) с дальностью применения около 300 километров в связи с ракетными ударами со стороны России по нескольким украинским регионам.

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 октября пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО. Также американский лидер в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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