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11 минут назад

Тайвань расценит дроны КНР в своем пространстве как «первый удар»

Елена Прошина

Тайвань внес изменения в концепцию безопасности. Принято решение рассматривать в качестве «первого удара» появление над островом беспилотных летательных аппаратов Китая, заявил глава Минобороны острова Цю Гочжэн. Об этом пишет РИА «Новости».

Тайвань расценит дроны КНР в своем пространстве как «первый удар»
Фото: © Flickr / Connie Ma© Flickr / Connie Ma

Министр подчеркнул, что власти региона всегда были за то, чтобы всеми силами избегать обострения ситуации. В рамках военной стратегии «первым ударом» считалась ракетно-артиллерийская атака.

На фоне постоянных бесконтрольных полетов китайских БПЛА в районе острова, было принято решение скорректировать понятие «первого удара».

С этого дня, пояснил Цю Гочжэн, под это понятие будет подходить также проникновение дронов в воздушное пространство Тайваня.

Глава ведомства уточнил, что руководство острова также, как и на беспилотники, будет реагировать на вхождение в воздушное пространство боевых самолетов НОАК.

По данным агентства, министр не рассказал, какие именно ответные меры будут предприняты.

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