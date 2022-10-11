Тайвань расценит дроны КНР в своем пространстве как «первый удар»

Тайвань внес изменения в концепцию безопасности. Принято решение рассматривать в качестве «первого удара» появление над островом беспилотных летательных аппаратов Китая, заявил глава Минобороны острова Цю Гочжэн. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: © Flickr / Connie Ma © Flickr / Connie Ma

Министр подчеркнул, что власти региона всегда были за то, чтобы всеми силами избегать обострения ситуации. В рамках военной стратегии «первым ударом» считалась ракетно-артиллерийская атака.

На фоне постоянных бесконтрольных полетов китайских БПЛА в районе острова, было принято решение скорректировать понятие «первого удара».

С этого дня, пояснил Цю Гочжэн, под это понятие будет подходить также проникновение дронов в воздушное пространство Тайваня.

Глава ведомства уточнил, что руководство острова также, как и на беспилотники, будет реагировать на вхождение в воздушное пространство боевых самолетов НОАК.