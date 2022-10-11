Тайвань расценит дроны КНР в своем пространстве как «первый удар»

Тайвань внес изменения в концепцию безопасности. Принято решение рассматривать в качестве «первого удара» появление над островом беспилотных летательных аппаратов Китая, заявил глава Минобороны острова Цю Гочжэн. Об этом пишет РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что власти региона всегда были за то, чтобы всеми силами избегать обострения ситуации. В рамках военной стратегии «первым ударом» считалась ракетно-артиллерийская атака.
На фоне постоянных бесконтрольных полетов китайских БПЛА в районе острова, было принято решение скорректировать понятие «первого удара».
С этого дня, пояснил Цю Гочжэн, под это понятие будет подходить также проникновение дронов в воздушное пространство Тайваня.
Глава ведомства уточнил, что руководство острова также, как и на беспилотники, будет реагировать на вхождение в воздушное пространство боевых самолетов НОАК.
По данным агентства, министр не рассказал, какие именно ответные меры будут предприняты.