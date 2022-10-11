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18 минут назад

Столтенберг назвал возможную победу России на Украине поражением НАТО

Lenta.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, альянс не является частью конфликта на Украине, однако его поддержка «играет ключевую роль».

Ранее генсек НАТО в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал «усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется».

Столтенберг осудил ракетный удар по Украине

30 сентября Зеленский заявил, что страна подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Инициативу поддержали Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

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