Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что возможная победа России в конфликте на Украине станет поражением для Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, альянс не является частью конфликта на Украине, однако его поддержка «играет ключевую роль».

Ранее генсек НАТО в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал «усиливать поддержку Украины столько, сколько потребуется».