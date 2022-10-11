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51 минуту назад

Канада отправит в Польшу военных для обучения ВСУ

Мария Иванова

Канада направит еще 40 военных инженеров в Польшу для обучения украинских специалистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Аниту Ананд.

Канада отправит в Польшу военных для обучения ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С 2015 года канадские военные обучили более 33 тысяч украинских военных и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), но с февраля приостановили некоторые учебные мероприятия.

«В ближайшие недели Канада направит в Польшу около 40 саперов, чтобы помочь войскам Польши обучить украинских саперов инженерной разведке, работе со взрывчатыми веществами, минированию и разминированию», - заявила Ананд.

Министр добавила, что это решение дополнит тренировки украинских новобранцев в Великобритании и обучение украинцев использованию гаубиц M777, переданными Канадой Киеву.

Ранее Канада решила выделить еще один самолет для доставки военной помощи Украине. На шотландский аэродром, где размещен контингент канадских ВВС, переведут третий СС-130, а количество личного состава увеличат до 55 человек.

Также Канада пообещала передать Украине 39 бронированных автомобилей для перевозки военных.

Армия,СБУ,
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